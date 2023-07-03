Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр поздно вечером в понедельник, 3 июля, сообщил, что в Каспийском море у побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера, – сообщают СМИ.

Сообщается, что в Баку произошло землетрясение магнитудой 5,5, на каспийском побережье Дагестана зафиксированы толчки магнитудой 5,5, также землетрясение ощутили в Баку, Сумгайыте и на Апшеронском полуострове.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр землетрясения находился в 80 км к северо-востоку от Хачмазского района, а его очаг находился на глубине 35 км. Землетрясение ощущалось в нескольких регионах Азербайджана, а также в самом Баку. Сообщений о повреждениях, пострадавших и жертвах на данный момент нет.

Баку, Иван Бабурин

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