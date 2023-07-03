В Канаде пожарами уничтожено более восьми миллионов гектаров леса

Канадский межведомственный центр лесных пожаров в понедельник, 3 июля, сообщил, что с начала 2023 года в Канаде число активных очагов возгорания выросло до 590. Всего огнем уничтожено 8,4 млн. гектаров различных территорий, – сообщают СМИ.

В сообщении Центра лесных пожаров Канада, в частности, говорится: «До сих пор спасателями пока не взяты под контроль 289 из 590 пожаров. В конце июня было зафиксировано более чем 420 активных очагов возгорания по всей стране. Наибольшее число пожаров сейчас зарегистрировано в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио».

Общее число всех специалистов, которые сейчас заняты ликвидацией лесных пожаров, составляет около пяти тыс. человек. К тушению огня также привлечены подразделения вооруженных сил Канады.

На сегодняшний день к ликвидации лесных пожаров в Канаде привлечены спасатели из Австралии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Чили и ЮАР.

Оттава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»