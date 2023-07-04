В ЛНР задержали наводчика ВСУ

В ФСБ России сообщили о задержании жителя Луганской народной республики, гражданина Украины за передачу украинской стороне данных о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции республики и российских войск. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

По информации республиканского управления ФСБ, с октября 2022 года подозреваемый по заданию куратора, действующего в интересах украинских вооруженных сил, собирал и передавал информацию о перемещении и местонахождении российских войск и сил Народной милиции ЛНР, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о задержании в Луганске местной жительницы, подозреваемой в шпионаже. По данным УФСБ по ЛНР, с октября 2022 года женщина собирала и передавала данные о местах размещения и передвижения подразделений ВС РФ по заданию человека, действовавшего в интересах украинской разведки.

Москва, Наталья Петрова

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