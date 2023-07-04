ВС РФ перешли в активную оборону в Запорожской области

Российская армия перешла в активную оборону в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он пояснил, что бойцы ВС РФ не только обороняются, но и проводят контратаки.

«Наши войска перешли в активную оборону. То есть не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава», – рассказал Рогов в комментарии «РИА Новости». Он отметил, что ВСУ продолжают «бросать волнами на убой» новые силы.

В своем телеграм-канале Рогов сообщил, что ожесточенные бои проходят на Васильевском направлении, в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки. «Несколько часов шли артиллерийские дуэли… Противник провел ротацию и перебросил к линии боевого сопротивления новые силы из резерва. Очевидно – готовится к штурмовым действиям», – написал он.

Москва, Наталья Петрова

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