На Камчатке потерпел крушение МиГ-31

Над Авачинским заливом потерпел крушение истребитель МиГ-31. Как уточнили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ), военный самолет совершал плановый учебный полет.

«4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет выполнял полет без боекомплекта», – говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Как отмечается, что к месту аварии направлены поисково-спасательные силы ТОФ, которые осуществляют поиск экипажа.

Петропавловск-Камчатский, Светлана Антонова

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