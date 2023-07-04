Кадыров поручил разобраться с нападением на журналистку в Грозном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во вторник, 4 июля, дал поручение найти нападавших на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем».

Ранее сегодня сообщалось, что в Чечне неизвестные жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

Грозный, Иван Бабурин

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