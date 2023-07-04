Под Новгородом горела ТЭЦ

В МЧС России вечером во вторник, 4 июля, сообщили, что на месте пожара на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде открытое горение ликвидировано, проводится проливка конструкций.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится: «В 20.36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций. Угрозы распространения на соседние здания нет».

Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что пожар на площади 2,3 тысячи квадратных метров возник на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде.

В свою очередь, в прокуратуре Новгородской области сообщили, что причиной пожара на ТЭЦ Великого Новгорода могло стать возгорание турбины, в связи с чем организована проверка

В сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона говорится: «Предварительно установлено, что 4 июля 2023 года произошло возгорание турбины в здании «Лужской газотурбинной ТЭЦ» в Великом Новгороде. При этом погибших и пострадавших нет».

Великий Новгород, Иван Бабурин

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