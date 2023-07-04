СМИ: Незадолго до обнаружения «белого порошка» в Белом доме находился сын президента США

Сын президента США Хантер Байден находился в Белом доме незадолго до того, как там был обнаружен порошок, по предварительным данным, оказавшийся кокаином», – сообщает во вторник, 4 июня, издание The New York Post.

В публикации газеты, в частности, говорится: «Хантер Байден, который ранее признавался в зависимости от кокаина, был на территории Белого дома в пятницу до того, как отправился в Кэмп-Дэвид со своим отцом на праздничные выходные. Порошок был обнаружен в воскресенье в библиотеке Белого дома».

Ранее издание The Washington Post сообщило, что секретная служба США, занимающаяся охраной президента США и высокопоставленных чиновников, расследует инцидент с обнаружением белого порошка на территории Белого дома, по предварительным данным, оказавшегося кокаином.

«Вещество проходит дальнейшее тестирование», – заявил представитель секретной службы Энтони Гульельми.

Вашингтон, Иван Бабурин

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