В результате обстрела Макеевки украинскими неонацистами есть раненые и погибшие

Глава администрации Макеевка Владислав Ключаров поздно вечером во вторник, 4 июля, сообщил, что в результате обстрела хирургического отделения городской больницы №2 со стороны ВСУ есть раненные и погибшие, передают СМИ.

В своем Telegram-канале Ключаров написал: «По предварительным данным, в результате обстрела Черногвардейского района зафиксированы множественные разрушения жилых домов и административных зданий района. Также есть раненые и погибшие. Пострадал хирургический корпус, выбиты все стекла. Пациентов переводят в другие больницы».

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК ДНР) сообщили, что «ВСУ выпустили по две ракеты РСЗО по Макеевке и по Донецку»

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела ВСУ в Донецке, Макеевке и Александровке ранения получили восемь человек, в том числе девочка 2017 года рождения. Во время обстрела Петровского района Донецка погибли два человека.

Донецк, Иван Бабурин

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