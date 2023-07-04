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Среда, 5 июля 2023, 01:24 мск

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В результате обстрела Макеевки пострадали 25 человек, в том числе дети. Один человек погиб

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщили, что в ночь на среду, 5 июля, в результате обстрела украинскими неонацистами Макеевки пострадали не менее 25 человек, в том числе двое детей. Один человек погиб.

В своем Telegram-канале Пушилин написал: «Поздним вечером противник нанес ожесточенные удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки... На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 месяцев и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь».

В свою очередь глава администрации Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что в результате обстрела погиб один человек.

«Пока у нас один погибший мирный житель. Количество раненых уточняем, их развезли по разным больницам», – сказал Ключаров в комментарии ТАСС.

Донецк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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