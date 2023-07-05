На Сахалине задержали готовившего теракты сторонника украинских неонацистов

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Южно-Сахалинске на объекте энергосистемы и в военкомате. По подозрению в причастности к подготовке атак задержан российский гражданин, который является «сторонником украинского неонацизма». Об этом сообщил центр общественных связей спецслужбы.

В ФСБ отметили, что дома у задержанного обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельной бомбы, средства связи с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также переписка с координатором одной из террористических организаций Украины.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ст. 275 УК РФ (госизмена). Подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Наталья Петрова

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