В Польше перевернулся перевозивший белорусов автобус

В Польше попал в аварию автобус, перевозивший граждан Белоруссии. Об этом сообщили в полиции.

ДТП произошло неподалеку от польско-белорусской границы. Автобус направлялся в аэропорт под Варшавой Модлин. По предварительной информации, машина съехала в кювет и опрокинулась набок. Отмечается, что водитель был трезвым.

В тот момент в транспорте находились 49 человек. 17 пострадавших получили помощь на месте, 11 были госпитализированы.

Пассажирам предоставили временное место пребывания в городе Тересполе.

Варшава, Зоя Осколкова

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