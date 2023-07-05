По факту нападения на журналистку и адвоката в Грозном возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России в среду, 5 июля, сообщил, что по факту нападения в Грозном журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Следкома, говорится: «Руководитель следственного управления СК РФ по Чеченской Республике Волков В. Г. доложил председателю СК России, что по результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)».

«В настоящее время следственной группой проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, и всех обстоятельств произошедшего», – добавили в Следственном комитете РФ.

Москва, Иван Бабурин

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