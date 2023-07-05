Более 20 человек погибли от отравления газом в ЮАР

Представитель службы по чрезвычайным ситуациям провинции Гаутенг в ЮАР Уильям Нтлади заявил, что около города Боксбург в ночь на четверг, 6 июля, в результате утечки газа человека погибли, как минимум, 24 человека, передает местная радиостанция SABC.

Как сообщила радиостанция, Нтлади сказал следующее: «На территории незаконного поселения вблизи города Боксбург произошла утечка газа, содержавшего азот. Погибли все, кто находился вблизи баллона, из которого поступал газ. Смертельное отравление получили, по меньшей мере, 24 человека. Баллон находился во дворе одного из домов. Предварительное расследование показало, что азот использовался для незаконной добычи полезных ископаемых».

Претория, Иван Бабурин

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