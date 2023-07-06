В Ульяновске задержали египтянина за надругательство над Кораном

Уроженец Египта был задержан в Ульяновске из-за надругательства над Кораном и негативных высказываний об исламе. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.

Ранее в интернете появилось видео, на котором иностранец облил священную книгу алкоголем, потоптался по ней, а затем выбросил. Губернатор Алексей Русских назвал произошедшее «омерзительным преступлением» и напомнил, что Ульяновская область является многонациональным и многоконфессиональным регионом.

Позже стало известно о задержании подозреваемого. Как уточнили в полиции, им оказался уроженец Арабской Республики Египет 1995 года рождения.

По данным телеграм-канала «Baza», мужчина принял христианство несколько лет назад и приехал в Россию, где получил временное убежище. Теперь ему грозят обвинения в хулиганстве и нарушении права на свободу вероисповеданий.

Ульяновск, Зоя Осколкова

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