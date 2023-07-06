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Четверг, 6 июля 2023, 15:20 мск

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Псковские таможенники задержали украинца с арсеналом оружия

На границе с Латвией задержали гражданина Украины, который пытался провезти в Россию оружие и аппаратуру для видеонаблюдения. Об этом сообщили сотрудники Федеральной таможенной службы.

42-летний украинец приехал на МАПП «Бурачки» на микроавтобусе. Машину просканировали и отправили на более тщательный досмотр. Таможенники обнаружили в транспорте целый арсенал: револьвер Safari РФ-430 и 28 патронов к нему, пистолет Flobert 4 мм, пневматическую винтовку с 75 пулями, оптический прицел.

Кроме того, в микроавтобусе нашли бинокль, видеокамеры, Wi-Fi роутеры, системные блоки, видеокарты, зарядные устройства, ноутбуки, а также старинный фотоаппарат и столовые приборы, которые могут обладать культурной или исторической ценностью.

Все незадекларированные товары изъяты, украинец задержан. Возбуждены два уголовных дела по факту контрабанды боеприпасов и вооружения и недостоверного декларирования товаров.

Псков, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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