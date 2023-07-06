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NewDayNews.ru

Четверг, 6 июля 2023, 21:57 мск

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Украинские неонацисты сожгли почти 100 гектаров пшеницы в Запорожской области

Фото УрФАНИЦ УрО РАН

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в четверг, 6 июля, сообщил, что в результате артобстрела украинскими боевиками сгорело почти 100 гектаров озимой пшеницы.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «На Запорожье боевики ВСУ обстреляли поля озимой пшеницы. Нацисты продолжают терроризировать аграриев Запорожской области. Боевики ВСУ обстреляли поле недалеко от прифронтового Токмака. В итоге сгорело 94 гектара озимой пшеницы».

«Террористы УГИЛ уже не раз обстреливали наши склады и элеваторы. Рядом нет никаких военных объектов. Наши фермеры – герои, они выходят на работу, несмотря ни на что», – отметил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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