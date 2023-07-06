Украинских православных призвали «стоять до смерти» за Киево-Печерскую лавру

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) в видеообращении, опубликованном в четверг, 6 июля, союзом православных журналистов, призвал украинских православных верующих «стоять до смерти» за Киево-Печерскую лавру

В опубликованном видеоролике Наместник Киево-Печерской лавры говорит: «Пусть Господь воздаст, а в нас укрепит веру. Моя благодарность вам, стойте, даже до смерти. Держитесь, у нас одна вера, мы не должны ничего бояться. Сегодня в 6.00 выкидают людей, бьют братьев, творят зло, пугают людей, что с ними будет расправа, она есть, но нам нельзя бояться, мы должны защищать конституционное право человека. Те, кто в четверг срезал замки и опечатал корпуса в лавре, опечатали себя и принесли себе беду и горе. Молю бога, чтобы Господь укрепил нас!»

Ранее сегодня адвокат лавры Никита Чекман сообщил, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» под охраной силовиков без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры и опечатали три корпуса обители.

Киев, Иван Бабурин

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