В Испании шесть человек пострадали на забеге с быками

Шесть человек пострадали во время забега с быками в испанской Памплоне. Медики заявили, что ни одного пострадавшего не успел боднуть бык, пишет El Diario.

Утром 7 июля прошел первый из восьми запланированных забегов с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин. На праздник собрались тысячи людей, включая иностранных туристов. Сотни смельчаков решились поучаствовать в забеге, длившемся две с половиной минуты.

По итогам забега к медикам обратились шесть человек с ушибами, порезами и другими травмами от падений. Ни один человек не пострадал от рогов быка.

Все быки, бегущие утром по улицам города, днем встречаются с тореадорами на арене и погибают. Традиционно, в каждом забеге участвуют шесть быков.

Памплона, Наталья Рязанова

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