На пляжах Нью-Йорка орудуют сразу 50 акул, пострадало уже 5 человек

Предупреждение об опасности нападения акул действует в Нью-Йорке: только за два дня у пляжей Лонг-Айленда было замечено 50 особей и пять человек подверглись нападению.

Официальные лица округа Саффолк, где произошли три нападения, усилили патрулирование пляжей и используют дроны для проверки воды на наличие потенциальных угроз.

Среди раненых были 15-летний мальчик, занимавшийся серфингом у Файер-Айленда, и девочка 15-ти лет, купавшаяся перед пляжем Роберта Мозеса. Жизням пострадавших людей ничего не угрожает.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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