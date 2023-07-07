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NewDayNews.ru

Пятница, 7 июля 2023, 16:08 мск

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В Монреале 200 тысяч человек остались без электричества из-за жары

Около 200 тыс. абонентов остались без электричества из-за перегрузки энергосистемы в канадском Монреале. В зону отключения попал международный аэропорт, сообщил портал CBC.

В Квебеке установилась очень жаркая погода: воздух местами прогрелся до 40 градусов Цельсия. Горожане массово включили кондиционеры и вентиляторы, создав непосильную нагрузку на электросеть. В итоге вскоре после 15:00 часов 6 июля энергосеть упала, оставив без электричества около 200 тыс. потребителей.

Сбой продолжался более четырех часов. Все это время аэропорт в Монреале не принимал и не отправлял самолеты, поскольку попал в зону отключения. Энергетики восстановили подачу электричества только к 20:00 часам. Представитель воздушной гавани заявил, что некоторые рейсы до сих пор задерживаются, но самолеты уже могут свободно вылетать и прибывать.

Монреаль, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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