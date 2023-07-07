В Херсонской области ликвидировали схрон с боеприпасами

ГУ МВД по Херсонской области в пятницу, 7 июля, сообщило, что в поселке Мирное был обнаружен и уничтожен тайник с девятью 152-мм осколочно-фугасными снарядами.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале херсонских силовиков, говорится: «Участковые уполномоченные полиции в ходе проведения профилактических мероприятий выявили схрон с боеприпасами, который находился в заброшенном здании консервного завода на окраине поселка Мирное Каланчакского района. В тайнике хранилось девять осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм».

«По результатам осмотра было установлено, что найденные боеприпасы относятся к третьей категории опасности. Снаряды переместили в безопасное место и уничтожили накладным зарядом тротила», – уточнили в главке МВД по Херсонской области

Геническ, Иван Бабурин

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