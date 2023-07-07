В Мексиканском заливе взорвалась и горит нефтяная платформа

Сильный пожар в результате взрыва начался на нефтяной платформе Nohoch Alfa в Мексиканском заливе. Пострадали, как минимум, пять человек, – передает в пятницу, 7 июля, издание Tribuna Campeche.

Со ссылкой на собственные источники издание сообщает: «Рабочие с платформы Nohoch Alfa сообщили о взрыве и пожаре на объектах производственного комплекса Cantarell государственной компании Petróleos Mexicanos (Pemex) на шельфе Кампече. Пламя видно с близлежащих платформ, инцидент считается серьезным. Вспомогательные суда эвакуируют остальных работников на соседние платформы».

Компании Petróleos Mexicanos (Pemex) официальной информации о происшествии пока не предоставила. О возможных утечках сырой нефти в результате взрыва также не сообщалось.

Отметим, что государственная компания Pemex формирует до 10% федерального бюджета и является основным источником средств для мексиканского правительства.

Мехико, Иван Бабурин

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