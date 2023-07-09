В Сочи ливневый поток унес десять автомобилей

В результате залповых ливней в Сочи образовались мощные потоки воды. На улице Ручей Видный вода снесла около десяти машин. Затоплены придомовые территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные горадминистрации и регионального главка МЧС.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала. Общественный транспорт работает в штатном режиме.

Как отмечается, в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение до конца 10 июня. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри – Веселое.

Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.

Сочи, Светлана Антонова

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