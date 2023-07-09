В Ростовской области сработала система ПВО

В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны. В результате разрыва снарядов были повреждены несколько зданий в Донецке. Об этом сообщил глава городской администрации Роман Кураев в телеграм-канале.

«После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка», – пояснил он, добавив, что жертв нет, но есть незначительные технические повреждения.

Кураев уточнил, что в настоящее время проводится обследование зданий.

Ростов-на-Дону, Светлана Антонова

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