У жителя Ессентуков нашли бочку с арсеналом оружия

Житель Ставропольского края прятал оружие и боеприпасы в бочке с зерном. Правоохранители выясняют, как мужчина собирался его использовать.

Целый арсенал обнаружили на садовом участке в Ессентуках, сообщает телеграм-канал «Baza». В бочке, принадлежавшей 46-летнему местному жителю, нашли патроны и оружие, все это было присыпано зерном.

Оперативники изъяли гранату Ф-1, запал УЗРГМ, 14 выстрелов для разных гранатометов, пистолет, похожий на Макарова, и сотни различных боеприпасов, среди которых были даже патроны для пистолета Люгер.

В настоящее время правоохранители выясняют, откуда мужчина достал вооружение, а также, каким образом намеревался его использовать.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»