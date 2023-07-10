В Краснодаре убит зам.начальника отдела по мобилизационной работе

Правоохранительные органы Краснодара в понедельник, 10 июля, сообщили об убийстве неустановленным лицом зам.начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, – передает ТАСС.
Собеседник агентства сообщил следующее: «В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Предварительно, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве».
Согласно данным СМИ, Ржицкий был капитаном 2-го ранга и бывшим командиром подлодки «Краснодар».
Краснодар, Иван Бабурин
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