В Краснодаре убит зам.начальника отдела по мобилизационной работе

Правоохранительные органы Краснодара в понедельник, 10 июля, сообщили об убийстве неустановленным лицом зам.начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, – передает ТАСС.

Собеседник агентства сообщил следующее: «В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Предварительно, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве».

Согласно данным СМИ, Ржицкий был капитаном 2-го ранга и бывшим командиром подлодки «Краснодар».

Краснодар, Иван Бабурин

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