В Ульяновске школьница умерла от отравления неизвестным веществом

В Ульяновске 14-летняя девочка скончалась от отравления неизвестным веществом. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Компания подростков собралась в квартире у одного из сверстников. Ребята пили энергетики, по предварительным данным, алкоголя на вечеринке не было, передает телеграм-канал «Shot».

Девочке стало плохо, она потеряла сознание, приятели вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали. В больнице диагностировали у школьницы отравление неустановленным веществом, несмотря на усилия врачей пациентка скончалась.

По словам матери погибшей, в последние дни дочь жаловалась на головные боли, тошноту и повышенное давление. Более точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Ульяновск, Зоя Осколкова

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