В Перу объявлено чрезвычайное положение из-за синдрома Гийена-Барре

Перуанские власти ввели в стране чрезвычайное положение из-за быстрого распространения синдрома Гийена-Барре, предупредило посольство РФ в Перу.

«8 июля правительство Перу объявило чрезвычайное положение в области здравоохранения на 90 дней в связи с высоким риском распространения синдрома Гийена-Барре», – говорится в телеграм-канале дипмиссии.

Официально подтверждены 182 случая заражения. Большинство больных выявили в столичном регионе, департаментах Ла-Либертад, Ламбайеке, Кахамарка, Пьюра и Хунин.

По данным ВОЗ, Синдром Гийена-Барре – это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные нервы, что может привести к полному параличу. Большинство людей полностью выздоравливают даже при тяжелых поражениях. Но около 5% умирают от осложнений: паралича дыхательных мышц, остановки сердца, инфекции крови или тромбов в легких.

Москва, Наталья Рязанова

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