В Пермском крае сотрудника банка подозревают в финансировании ВСУ

В Пермском крае спецслужбы задержали сотрудника банка по подозрению в госизмене, он перевел деньги на вооружение для украинской армии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из российских коммерческих банков, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет одной кредитно-финансовой организаций Украины в целях приобретения для Вооруженных сил Украины беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности РФ», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Расследование продолжается.

Пермь, Зоя Осколкова

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