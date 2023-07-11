В США тренера-педофила арестовали за видео изнасилований в забытом им телефоне

Полиция в американском штате Теннеси арестовала 63-летнего тренера за серию изнасилований несовершеннолетних мальчиков. Поводом для расследования стал забыл мужчиной в ресторане телефон, передает телеканал CNN.

Скандал разразился в городе Франклин. Работники одного из ресторанов заметили на столике забытый смартфон и стали просматривать данные на нем, чтобы определить владельца. Но нашли непристойные детские фотографии и видеозаписи надругательства над бессознательными мальчиками. Телефон передали полиции.

Следствие выяснило, что в кадре находились порядка 10 мальчиков в возрасте 9-17 лет. Личности трех пострадавших установили. Еще пятеро жертв надругательства пришли сами, когда узнали о расследовании, – их не было на видео.

По версии следствия, тренер ездил по школам для вербовки школьников в футбольные команды. Завоевывал доверие мальчиков и так заманивал их к себе домой или в гостиницу. Мужчину арестовали, он ждет предъявления обвинений.

Франклин, Наталья Рязанова

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