Пассажирам поезда из Абхазии в Санкт-Петербург продали по три билета на одно место

Пассажиры поезда, следующего из Абхазии в Санкт-Петербург, столкнулись со странной ситуацией – их места оказались проданы другим людям. Весь путь они проделали с жуткими неудобствами, а по прибытии обратились в полицию.

Как рассказала одна из пассажирок, путаницу с местами обнаружили при посадке в Сухуме. В вагоне женщина увидела, что на ее место куплены билеты еще у двоих человек. «‎Самое смешное, что у некоторых есть билеты в несуществующие вагоны», – сообщила собеседница порталу «Осторожно, новости».

В результате людям пришлось сидеть по очереди, в тамбуре образовалась толпа. Более того, пассажирам не предложили постельное белье, хотя дорога занимает около двух дней. «Вода появилась только через пять часов, белье даже не предложили. Некоторые люди здесь едут вообще без билета», – утверждает женщина.

При этом начальник поезда ситуацию не разрешил и порекомендовал искать свободные места, в то время как на следующих станциях в вагоны подсаживаются новые пассажиры.

Люди попытались получить ответы на горячей линии РЖД, но там им сказали, что компенсация за стоимость билетов не предусмотрена. На последней остановке пассажиры рассказали о сложившейся ситуации полицейским.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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