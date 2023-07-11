Задержан подозреваемый в убийстве зам.начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара

Следственный комитет РФ во вторник, 11 июля, сообщил, что в Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве зам.начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

В сообщении, распространенном пресс-службой СК России говорится: «В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого».

Москва, Иван Бабурин

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