Задержан подозреваемый в убийстве зам.начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара

Следственный комитет РФ во вторник, 11 июля, сообщил, что в Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве зам.начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.
В сообщении, распространенном пресс-службой СК России говорится: «В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого».
Москва, Иван Бабурин
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