В Орске 36 малышей в детских садах отравились йогуртом

В городе Орске Оренбургской области произошло массовое отравление детей. Восемь малышей в возрасте до шести лет были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

По последним данным, к медикам из-за ухудшения самочувствия воспитанников обратились из нескольких детских садов. В общей сложности симптомы отравления наблюдаются у 36 детей, сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

«Госпитализировано восемь пациентов, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей», – сообщили в городской администрации.

Предположительно, причиной отравления детей стал йогурт Новотроицкого молокозавода. «Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Организован забор биологических материалов для лабораторных исследований, – добавили в мэрии. – Принято решение изъять из оборота всю молочную продукцию предприятия и приостановить его деятельность на время проверки».

Оренбург, Зоя Осколкова

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