Полицейского в Хакасии обвинили в хищении секретных сведений

В Хакасии экс-сотрудника МВД подозревают в похищении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органа безопасности установлен факт хищения бывшим сотрудником ОМВД России по Алтайскому району 1986 года рождения путем фотографирования на камеру личного мобильного телефона сведений о результатах оперативных разработок ведомства», – говорится в сообщении.

Доступ к секретной информации подозреваемый получил, когда был действующим сотрудником, уточнили в спецслужбе.

По факту незаконного получения сведений, составляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 283.1 УК РФ), возбуждено уголовное дело.

Абакан, Зоя Осколкова

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