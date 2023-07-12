В Черном море утонул спасавший туристку чиновник из Волгограда

В Черном море погиб турист, приехавший из Волгограда. Он пытался спасти тонущую женщину.

Трагедия произошла на одном из пляжей Анапы. В то время на побережье бушевал шторм, но несмотря на это отдыхающие пошли в воду.

Когда одна из туристок начала тонуть, к ней на помощь бросился замначальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области. Женщину он вытащил, но самого спасателя захватил тягун.

Коллеги погибшего выразили соболезнования родственникам и близким. «Настоящий профессионал, надежный помощник, уважаемый специалист, к мнению которого всегда прислушивались», – отмечается на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области.

Анапа, Зоя Осколкова

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