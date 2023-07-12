Замминистра образования Бурятии поймали за рулем в наркотическом опьянении

В Бурятии уволят и. о. заместителя министра образования Батора Цыренжапова, который сель за руль в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-службе правительства республики.

Чиновника в ночь с 6 на 7 июля остановили сотрудники ДПС в Улан-Удэ. По внешним признакам, мужчина находился в состоянии опьянения.

«От освидетельствования на месте он отказался и был доставлен в Республиканский наркологический диспансер», – сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Экспертиза показала, что водитель принимал наркотики. В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Мировым судьей назначено 10 суток административного ареста.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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