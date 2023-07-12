ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС

Лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в среду, 12 июля, сообщил, что ФСБ России задержала украинских диверсантов, которые должны были вести лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС.
В своем Telegram-канале Рогов опубликовал видео допроса одного из задержанных, сопроводив комментарием: «Ядерный терроризм УГИЛ. ФСБ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. На видео допрос одного из них. Террористов готовили в Германии британские инструкторы».
Мелитополь, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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