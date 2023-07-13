СМИ: Американская секретная служба не смогла установить, чей кокаин был обнаружен в Белом доме

Секретная служба США завершила расследование о кокаине, найденном в Белом доме. Владелец наркотиков не обнаружен, – передает CNN.

В сообщении на сайте телеканала говорится, что «сотрудники Секретной службы изучили журналы посетителей Белого дома и записи с камер наблюдения. Однако, идентифицировать подозреваемого среди сотен людей, которые посещали западное крыло резиденции президента США за несколько дней до обнаружения кокаина им не удалось».

«Также не удалось точно определить момент или хотя бы сутки, когда кокаин был оставлен в камере хранения Белого дома», – пишет CNN.

Напомним, сотрудниками Секретной службы США в воскресенье вечером 4 июля, которые проводили обход Белого дома, был обнаружен подозрительный белый порошок, который потом был идентифицирован как кокаин. Президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было.

Позже стало известно, что сын президента США Хантер Байден находился в Белом доме незадолго до обнаружения там наркотиков.

Вашингтон, Иван Бабурин

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