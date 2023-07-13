В Запорожской области обнаружен очередной схрон с гранатомётами, гранатами и взрывчаткой

Лидер движения из Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в четверг, 13 июля, сообщил, что Мелитопольском районе был обнаружен оружейный схрон с гранатометами, гранатами и взрывчаткой.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «В с. Ровное Мелитопольского района на территории одного из частных домовладений сотрудниками спецслужб выявлен тайник с находящимися в нем ручными гранатами, сигнальными и имитационными средствами, взрывчаткой и электродетонаторами к ней. Там же обнаружены оптические приборы для стрелкового оружия, немецкий ручной противотанковый гранатомёт «Panzerfaust 3», ёмкость с ртутью, 2 ртутных взрывателя и другие компоненты, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства».

«Все обнаруженные предметы изъяты и направлены на экспертизу. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавил Владимир Рогов.

Мелитополь, Иван Бабурин

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