В Саратове подросток избил охранника военкомата, требуя отправить его на СВО

В Саратове 17-летний юноша набросился с кулаками на сотрудника военкомата, требуя отправить его в зону специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Подросток явился в военный комиссариат на проспекте Энтузиастов по своей инициативе, он хотел отправиться добровольцем на СВО. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В военкомате на дежурстве находился старший сержант, между ним и юношей возник конфликт, переросший в драку. В результате охранник оказался в нейрохирургическом отделении 1-й городской клинической больницы, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Подозреваемого задержали. Проводится в проверка.

Саратов, Зоя Осколкова

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