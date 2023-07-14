В Волгограде уволили полицейских после поездки певицы на машине ГИБДД с мигалкой

В Волгограде двое высокопоставленных сотрудников МВД лишились своих постов после видео певицы Сай, которая воспользовалась патрульной машиной, чтобы объехать пробки. Об этом сообщает местный портал V102.ru.

Пару дней назад певица опубликовала в соцсетях видео из Волгограда, где похвасталась, что использует полицейскую машину с мигалкой в качестве такси. Девушка заявила, что так ей удалось без пробок добраться в аэропорт, чтобы успеть на самолет.

Историей заинтересовались в региональном управлении МВД и провели служебную проверку, по итогам которой от должности отстранили начальника регионального УГИБДД Александра Степанова и врио начальника МВД Волгограда Алексея Климова.

Волгоград, Зоя Осколкова

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