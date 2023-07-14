12 детей из лагеря под Волгоградом попали в больницу из-за полевого пожара

Из летнего лагеря в Волгоградской области эвакуировали детей из-за возгорания сухой травы. 12 пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Возгорание произошло в Среднеахтубинском районе, неподалеку от хутора Заяр. По данным регионального управления МЧС, горит камыш и сухая растительность на площади около двух гектаров.

Примерно в километре от места пожара находится лагерь «Орленок», из него эвакуировали детей и сотрудников на берег Волги. 12 детей успели надышаться дымом, их экстренно доставили в одну из больниц, угрозы их жизни нет.

Тушение пожара продолжается, на месте работают от МЧС России восемь единиц техники и 60 человек.

Волгоград, Зоя Осколкова

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