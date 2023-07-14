В результате артобстрелов украинскими неонацистами в Херсонской области загорелись леса

Первый заместитель главы военно-гражданской администрации города Алешки Херсонской области Виктор Сирота в пятницу, 14 июля, заявил, что из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зажигательными снарядами в регионе загорелся лес, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Сирота сказал: «Леса горят. Наши пожарные прикладывают максимум усилий, чтобы не допустить распространение огня. Но погодные условия и систематические артиллерийские обстрелы, в том числе зажигательными снарядами, не дают закончить работу. Удары зажигательными снарядами ВСУ наносят и по городу. В результате чего случаются пожары и в жилых кварталах».

Алешки, Иван Бабурин

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