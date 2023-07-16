Ночью Севастополь атаковали девятью беспилотниками – все уничтожены

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночную атаку на город были отправлены девять беспилотников. Все аппараты уничтожены, в городе все спокойно.

«Наш флот во взаимодействии с силами ПВО этой ночью отразил атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе м. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», – написал губернатор в телеграм-канале.

Атака была массированной и продолжалась довольно долго. Российские военные успешно отработали по всем целям: над морем, на подходе к бухтам.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Подчёркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Сейчас в городе все спокойно», – добавил Развожаев.

Севастополь, Наталья Рязанова

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