Житель Кузбасса отрезал себе часть руки циркулярной пилой

Медики в Кемеровской области спасли руку дачнику, который получил травму от циркулярной пилы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.
По его словам, мужчина работал на дачном участке и отрезал себе кисть левой руки со стороны четвертого и пятого пальцев. Пострадавшего госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии.
Врачам удалось восстановить кровоток, соединить нервные волокна и сухожилия. Кроме того, пациенту провели операцию по восстановлению коленного сустава.
В настоящее время мужчина уже самостоятельно передвигается и скоро восстановится после полученных травм.
Кемерово, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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