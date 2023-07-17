Житель Кузбасса отрезал себе часть руки циркулярной пилой

Медики в Кемеровской области спасли руку дачнику, который получил травму от циркулярной пилы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.

По его словам, мужчина работал на дачном участке и отрезал себе кисть левой руки со стороны четвертого и пятого пальцев. Пострадавшего госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии.

Врачам удалось восстановить кровоток, соединить нервные волокна и сухожилия. Кроме того, пациенту провели операцию по восстановлению коленного сустава.

В настоящее время мужчина уже самостоятельно передвигается и скоро восстановится после полученных травм.

Кемерово, Зоя Осколкова

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