На Кубани потерпел крушение штурмовик Су-25

В Краснодарском крае потерпел крушение штурмовик Су-25. Пилот успел катапультироваться.
Самолет упал в воду Ейского лимана неподалеку от пляжа. Очевидцы публикуют в сети видео с места происшествия. На кадрах Су-25 пикирует в море, рядом с ним появляется парашют катапультировавшегося летчика.
Прибывшие на место крушения спасатели вытащили пилота из воды, его состояние тяжелое, уточняет телеграм-канал Mash.
По предварительной информации, штурмовик совершал тренировочный полет. Причиной крушения могла стать техническая неисправность, пишет Shot.
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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