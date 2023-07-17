На Кубани потерпел крушение штурмовик Су-25

В Краснодарском крае потерпел крушение штурмовик Су-25. Пилот успел катапультироваться.

Самолет упал в воду Ейского лимана неподалеку от пляжа. Очевидцы публикуют в сети видео с места происшествия. На кадрах Су-25 пикирует в море, рядом с ним появляется парашют катапультировавшегося летчика.

Прибывшие на место крушения спасатели вытащили пилота из воды, его состояние тяжелое, уточняет телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, штурмовик совершал тренировочный полет. Причиной крушения могла стать техническая неисправность, пишет Shot.

Краснодар, Зоя Осколкова

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