российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 июля 2023, 19:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Кубани потерпел крушение штурмовик Су-25

Фото: Минобороны РФ

В Краснодарском крае потерпел крушение штурмовик Су-25. Пилот успел катапультироваться.

Самолет упал в воду Ейского лимана неподалеку от пляжа. Очевидцы публикуют в сети видео с места происшествия. На кадрах Су-25 пикирует в море, рядом с ним появляется парашют катапультировавшегося летчика.

Прибывшие на место крушения спасатели вытащили пилота из воды, его состояние тяжелое, уточняет телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, штурмовик совершал тренировочный полет. Причиной крушения могла стать техническая неисправность, пишет Shot.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,