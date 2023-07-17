В США с рельсов сошел очередной поезд

Американские правоохранительные органы в понедельник, 17 июля, сообщили, что в США на юго-востоке штата Пенсильвания с рельсов сошел товарный поезд, – сообщают меастные СМИ.

В заявлении полицейского управления муниципалитета Уайтмарш, рзазвещенного в соцсетях, в частности, говорится: «Экстренные службы Уайтмарша расследуют обстоятельства схода с рельсов поезда компании Norfolk Southern … в населенном пункте Уайтмарш. В результате происшествия никто не пострадал. Состав перевозил силиконовые гранулы, которые просыпались в результате схода вагонов, но этот материал не представляет опасности для окружающих. Жители и сотрудники предприятий, которые находились вблизи места происшествия, были эвакуированы, мера носит предупредительный характер».

Следует напомнить, что 6 марта текущего года пять пустых вагонов поезда компании Norfolk Southern сошли с рельсов в Питтсбурге, 9 апреля еще один грузовой поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в Огайо, 12 мая в Пенсильвании все той же компании Norfolk Southern сошли с рельсов девять вагонов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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