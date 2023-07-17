Рядом с поврежденным Крымским построят временный мост

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в понедельник, 17 июля, заявил, что рядом с поврежденной частью Крымского моста будет построен временный, длиной 250 метров, – сообщают СМИ.

Комментируя ситуацию, вице-премьер сказал, что технология, которая использовалась после первого теракта, в этот раз технически невозможна.

«Скорее всего, будем строить временный 250-метровый мост, и большегрузными кранами будем поднимать пролеты. Первый поврежденный пролет планируется запустить до 15 сентября, второй восстановлению не подлежит».

Говоря о том, какие повреждения получил Крымский мост в результате теракта, Хунсуллин сказал: «Пролетные опоры практически не повреждены. Одна часть автомобильного пролета Крымского моста в сторону Керчи полностью разрушена и ее придется демонтировать. Вторая часть пролета сместилась на 70-80 см от своего проектного положения, и строители уже занимаются ее укреплением».

«Ночью после тестов попробуют запустить по ней реверсивное движение легковых автомобилей», – добавил российский вице-премьер.

Москва, Иван Бабурин

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