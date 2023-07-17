В Польше в результате падения самолета на ангар погибли люди

В польской в деревне Хрцинно в Мазовецком воеводстве в понедельник, 17 июля, легкий самолет Cessna упал на ангар, где от дождя прятались люди. Пять человек погибло, – сообщают местные СМИ.

Представитель государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында заявила: «В районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого (Мазовецкое воеводство) самолет Cessna при посадке в плохих метеоусловиях врезался в ангар, в котором укрылись 10 человек. На данный момент известно, что пять человек погибли, пятеро получили травмы и четыре человека не пострадали».

Варшава, Иван Бабурин

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