В Польше в результате падения самолета на ангар погибли люди

В польской в деревне Хрцинно в Мазовецком воеводстве в понедельник, 17 июля, легкий самолет Cessna упал на ангар, где от дождя прятались люди. Пять человек погибло, – сообщают местные СМИ.
Представитель государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында заявила: «В районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого (Мазовецкое воеводство) самолет Cessna при посадке в плохих метеоусловиях врезался в ангар, в котором укрылись 10 человек. На данный момент известно, что пять человек погибли, пятеро получили травмы и четыре человека не пострадали».
Варшава, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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